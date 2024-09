VIDEO - Birger Verstraete sakkert op geheel eigen wijze op de scheids: "Hij fluit altijd, behalve als het moet"

Verstraete was niet tevreden met de wedstrijdleiding, maar ook niet over het resultaat.



"Ik ben absoluut niet tevreden met het gelijkspel. Als je de wedstrijd gezien of geanalyseerd hebt, dan moesten wij winnen."



"We hebben de hele wedstrijd gedomineerd, misschien in de 2e helft iets minder. Maar we hebben 1 punt en daar kunnen we niet veel over zeggen. Na die tegengoal moesten we de knop snel omdraaien, maar het is ongelooflijk dat we de wedstrijd niet winnen."