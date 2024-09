Mooi afscheidscadeau voor Björn Borg: Carlos Alcaraz trekt Team Europa over de streep in spannende Laver Cup

Voor het eerst sinds 2021 heeft Team Europa de Laver Cup gewonnen. In de driedaagse competitie versloeg het gezelschap met Europese tennissterren Team World met 13-11. In Berlijn won Carlos Alcaraz (ATP-3) de beslissende wedstrijd tegen Taylor Fritz (ATP-7). Het was de laatste keer dat kapiteins Bjorn Börg en John McEnroe tegenover elkaar stonden.