Enea Bastianini wint in Moto GP voor eigen volk in Misano na gewaagd manoeuvre in slotronde

Enea Bastianini heeft de GP van Emilia Romagna op zijn naam geschreven. Hij greep de zege met een gewaagd inhaalmanoeuvre in de slotronde op WK-leider Jorge Martin. Bastianini werd geboren op 14 kilometer van het circuit in Misano.

Door de geschrapte wedstrijden in Kazachstan en India werd er een tweede GP georganiseerd op het circuit van Misano. Twee weken geleden won Marquez, maar vandaag draaide de race uit op een tweestrijd tussen Jorge Martin en Enea Bastianini.

De Italiaan moest een hele race achtervolgen, maar in de slotronde sloeg hij toe. Hij dook in bocht 4 binnendoor bij Martin, raakte de Spanjaard met zijn elleboog, maar bleef recht en reed naar de overwinning.

"Ik zag een beetje ruimte in de binnenbocht, het was op de limiet, maar het lukte", vertelde Bastianini. "Het is ongelooflijk om hier voor de ogen van mijn vrienden te winnen in Misano." Bastianini werd geboren in Rimini, op 14 kilometer van het circuit.

Martin baalde voor de verloren overwinning, maar doet een uitstekende zaak in het WK. Zijn grote rivaal, Francesco Bagnaia, ging in zijn 100e GP van de baan en moest opgeven. Martin heeft nu 21 punten voorsprong op Bagnaia in de WK-stand.