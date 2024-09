Een bierdouche, uitdagende vingertjes en geknok om cornervlag: de akkefietjes uit Club - Gent die je nog niet zag

De clash tussen Club Brugge en KAA Gent was op vele vlakken de moeite. Niet alleen leverde de topper 6 goals op, maar heel wat (verborgen) akkefietjes zorgen voor extra animo. Vooral de triomferende Buffalo's lieten het niet na om het mes nog wat dieper in de blauw-zwarte wonde te duwen. Een terugblik in beelden.

Max Dean is een lefgozertje. De Engelse zomertransfer bracht KAA Gent op voorsprong in Jan Breydel en besloot om dat te vieren door recht voor de Brugse spionkop de ‘silly walk’ van MMA-er Conor McGregor te kopiëren.

"Ik denk daar niet echt over na", vertelde Dean achteraf in de interviewzone. "Als ik scoor, doe ik wat er in mij opkomt."



De uitdagende vierende zorgde er wel voor dat Dean een stevige bierdouche kreeg. "De supporters van Club Brugge hebben alle recht op kwaad te zijn. Ik deel uit, dus moet ik zelf ook kunnen incasseren", relativeerde de spits. "Maar ik kreeg geen bier over me, helaas. Zij misten doel, wij niet."

Bij zijn wissel op het uur jende Dean de Brugse achterban nogmaals. Dit keer kostte hem dat een gele kaart. Trainer Wouter Vrancken kon er niet echt mee lachen: "Het was een domme kaart. We zitten al niet heel dik in de spitsen, dus het zou jammer zijn om hem in een drukke periode te moeten missen. Maar dat opportunistische zit nu eenmaal in hem."