Opvallende overstap: Kyara Linskens zet handtekening bij Dynamo Koersk, een Russische club in oorlogsgebied

Kyara Linskens gaat een wel erg opmerkelijk avontuur tegemoet. De center van de Belgian Cats heeft een contract ondertekend bij Dynamo Koersk. De stad ligt in Russisch oorlogsgebied aan de grens met Oekraïne.

Haar derde passage in Rusland, is het. Toch is het opmerkelijk dat Kyara Linskens nu de deur van Montpellier achter zich dichttrekt voor een sportieve uitdaging bij Dynamo Koersk.

Al zal ze bij de Russische club niet alleen geconfronteerd worden met punten, rebounds en assists. De stad ligt in oorlogsgebied aan de grens met Oekraïne.

Sinds 2022 mag de club ook niet meer de Euroleague in na de Russische inval.

Na passages bij Krasnojarsk (2019-2020) en Orenburg (2021-2022) gaat ze opnieuw aan de slag in de Russische competitie. Vorig seizoen was ze goed voor gemiddeld 9,1 punten, 5,2 rebounds en 2 assists per wedstrijd.