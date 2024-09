David Hubert ziet heel wat detailwerk bij Anderlecht: "Maar tekort aan kwaliteit? Daar geloof ik niet in"

De vuurdoop van David Hubert leverde een punt op voor Anderlecht. Dus kan de interim-coach noch tevreden, noch ontevreden terugblikken op zijn debuut langs de zijlijn. Hubert zag heel wat details die nog beter kunnen bij paars-wit. "En de eisen van de supporters? Daar trek ik me in mijn positie niets van aan", deelt hij.

Want paars-wit groeide in de wedstrijd. "In de eerste helft was het zoeken, want we proberen nieuwe dingen aan de bal. Maar ik vond ons vooral zonder bal iets te ver van elkaar staan. Daardoor werden de ruimtes iets te groot voor ons middenveld."

"We belonen onszelf niet voor de evolutie die we maakten tussen de eerste en tweede helft", oordeelt de tijdelijke T1.

In de tweede helft lukte het Anderlecht wel om kansen af te dwingen. Toch miste de finesse op bepalende momenten. Maar een tekort aan kwaliteit, daar wil Hubert niet van weten.

"Daar geloof ik niet in. Het gaat om een vertrouwen, een stukje geloof en ook een beetje concentratie. Wat ik vandaag zag, is dat we meer aanwezig waren in de zestien van de tegenstander. Daar kun je op trainen en daar draait het ook om in voetbal: gevaarlijk zijn", oordeelt hij.

Nu staat de coach voor een Europees avontuur met paars-wit, dus liggen er drukke weken in het verschiet. "Voetbal draait om geloof, misschien is dat niet eens zo slecht om nu op te doen."

En dat de supporters om het ontslag van de (niet-uitvoerend) voorzitter blijven schreeuwen?

"In mijn positie moet ik daar niet mee bezig zijn. Daar help ik de groep en de club niet mee. Ik wil de jongens zo goed mogelijk voorbereiden op de drukke periode die eraan komt. Ik focus me op wat ik moet doen", besluit Hubert.