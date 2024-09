Julie De Wilde staat voor laatste WK-tijdrit als belofte: "Het parcours is lastig, maar het zint me wel"

za 21 september 2024 08:37

Wat heeft de WK-tijdrit in petto voor Julie De Wilde? De 21-jarige renster kijkt met vertrouwen uit naar haar laatste wereldkampioenschap in de beloftecategorie. "Ik heb er wel zin in", verklapt ze aan Sporza.

Een beetje in de schaduw van Lotte Kopecky komt ook Julie De Wilde zondag aan de start in de tijdrit op het WK. Voor de 21-jarige Belgische lonken er misschien wel medaillekansen, want De Wilde komt nog uit in de beloftecategorie. Vorig jaar werd ze 6e. "Het is mijn laatste keer bij de beloften, dat geeft wel wat extra motivatie. Ik wil er het beste van maken en ik heb ook wel hoge ambities", verklapt De Wilde. "Ik heb er wel zin in, al is het wel al lang geleden dat ik nog een tijdrit gereden heb. Daardoor ben ik een beetje in het ongewisse." "Oké, ik reed nog een tijdrit in de Tour de France Femmes, maar dat was maar 6 kilometer. Dat kun je niet vergelijken. Het WK is een pak langer. Dit jaar heb ik die inspanning nog niet echt geleverd. Dat is dus een beetje een vraagteken, maar ik ga er het beste van maken."

Het is mijn laatste keer bij de beloften, dat geeft wel wat extra motivatie. Julie De Wilde