VIDEO - Hét tennispunt van het seizoen? Corentin Moutet doet (eigen) mond openvallen met shot achter zijn rug

"Wow" weerklonk in het stadion. De flamboyante Franse tennisspeler Corentin Moutet zorgde voor een indrukwekkend momentje op het ATP-toernooi in het Chinese Hangzhou. Toen zijn tegenstander de bal in een grote boog terugsloeg, pakte Moutet als antwoord uit met een fluwelen lobje achter zijn rug. Bekijk het punt hieronder.