Niet Vincent Mannaert, wel Peter Willems aangesteld als CEO van de Belgische voetbalbond: "We willen weer stabiliteit"

De herorganisatie van de Belgische voetbalbond krijgt vorm. Hoewel de naam van Vincent Mannaert lang circuleerde, heeft de raad van bestuur van de KBVB Peter Willems aangesteld als CEO. Hij krijgt een mandaat tot eind december 2025. "Na tumultueuze periode willen we stabiliteit", klonk het in een statement.

Het machtsvacuüm binnen de Belgische voetbalbond raakt stilletjes weer ingevuld. Na het ontslag van Piet Vandendriessche was de KBVB op zoek naar een nieuwe CEO.



Vincent Mannaert, de voormalige CEO van Club Brugge, leek lang in polepositie te liggen om die taak op zich te nemen, maar deze week sprong de deal tussen beide partijen af.



Zo vond de Belgische voetbalbond de opvolger van Vandendriessche in de eigen gelederen: Peter Willems.



Willems werkt sinds februari van dit jaar bij de KBVB. Eerst als directeur arbitrage en sinds april ook als directeur Sport. Deze rol wordt nu uitgebreid.

"Om de werklast haalbaar te houden, valt het sportief departement niet meer rechtstreeks onder Peter Willems, wel onder een Sportief Comité binnen de raad van bestuur. Willems voegt zich bij dat Sportief Comité", klonk het in een statement.