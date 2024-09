Arne Engels beleeft sprookjesweken na transfer naar Celtic: "Ik kan nog niet goed geloven wat ik meemaak"

do 19 september 2024 11:52

Veel beter kan Arne Engels zijn loopbaan bij Celtic niet beginnen. De Belgische middenvelder is meteen bepalend bij de Schotse topclub. Gisteren was hij opnieuw uitblinker met een goal en assist, en dat bij zijn debuut in de Champions League. "Alles loopt misschien wel beter dan verwacht", kan Engels zijn glimlach nauwelijks verbergen na de match.

Het gaat plots erg hard voor Arne Engels in Glasgow. De Belgische middenvelder maakte op 30 augustus een late transfer van Augsburg naar Celtic. Een overstap die hem absoluut geen windeieren legt. In drie matchen mocht hij al zijn debuut maken in de derby tegen Rangers én de Champions League voor de Schotse club. Sterker nog: in drie wedstrijden scoorde hij 2 keer (vanaf de stip) en gaf hij een assist. "Ik kan het nog niet goed geloven wat ik hier meemaak", lacht Engels dan ook na de gala-avond tegen Slovan Bratislava. "Ik moet nog enkele weken alles op een rijtje zetten voor mezelf, denk ik."

Mijn connectie met mijn ploeggenoten wordt elke dag beter en beter. Arne Engels