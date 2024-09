"His Royal Airness" in het prinsdom: Michael Jordan amuseert zich kostelijk tijdens CL-duel Monaco-Barcelona

Monaco is sowieso al geplaveid met toppers uit de sportwereld, maar de grootste ster fonkelde donderdagavond tijdens het Champions League-duel tegen Barcelona. Niet óp het veld, wel in de tribunes: niemand minder dan NBA-grootheid Michael Jordan, de beste basketballer aller tijden, was naar het prinsdom afgezakt om een potje voetbal mee te pikken. MJ leek het alvast prima naar zijn zin te hebben. Bekijk hier enkele plaatjes.