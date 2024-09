Wie is Bram Peters, de nieuwe coach van Belgian Tornados? "Iedereen waarmee hij werkt, is veel beter geworden"

Geen Jonathan en Kevin Borlée meer bij de Belgian Tornados en ook vader Jacques Borlée is afgezwaaid als coach en architect van de Belgische 4x400m-ploeg. De Nederlander Bram Peters moet vanaf nu voor een nieuwe wind zorgen bij het estafetteteam. "Ik denk dat hij wel eens de juiste man op de juiste plaats zou kunnen zijn", klinkt het in Sporza Daily.

Jacques Borlée was maniakaal bezig met de estafette, weet Vangramberen. "Hij was erdoor bezeten", klinkt het. "Hij was altijd bezig met het bekijken van wedstrijden en het inschatten van de tegenstanders. Hij schopte ook altijd wel tegen de schenen van de federatie, maar zijn team kon hij wel zeer goed managen."

De Nederlander heeft grote schoenen te vullen, want Sporza-journalist Maarten Vangramberen beklemtoont de enorme verdiensten van Jacques Borlée. "Hij heeft echt een dynastie neergezet. Om te illustreren: sinds 2008 zijn er maar 2 landen die telkens in de olympische finale stonden: de VS en België. Dat is zijn verdienste."

In zijn zoektocht naar een opvolger voor succescoach Jacques Borléee is België uitgekomen bij onze Noorderburen. De jonge Nederlander Bram Peters, 32 nog maar, is voortaan de hoofdcoach van de Belgian Tornados , de 4x400m-aflossingsploeg bij de mannen.

Opvolger Bram Peters wordt wel eens omschreven als de ontdekker van Femke Bol. Hoe kijken ze in Nederland naar hem? "Ik weet niet precies wie de ontdekker van Femke geweest is. Succes heeft vele vaders", zegt NOS-journalist Jeroen Stekelenburg. "Maar Bram Peters heeft zeker een grote rol gespeeld in haar ontwikkeling."

Peters was zelf een verdienstelijke 400m-loper, maar hing al op zijn 24e zijn spikes aan de haak. "Hij had snel door dat hij nooit de wereldtop zou halen en is dan gestopt met lopen. Daarna is hij coach geworden en daar is hij heel succesvol in", weet Stekelenburg.

"Zijn geluk is ook wel dat hij in Nederland tegen een heel succesvolle generatie is aangelopen. Dat gaat wat hand in hand. Hij acteerde onder de Zwitserse topcoach Laurent Meuwly wat in de achtergrond, maar het staat wel vast dat hij heel belangrijk geweest is in het succes van de Nederlandse 400m-lopers."