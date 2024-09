QUIZ: Ken jij alle spelers die gescoord hebben voor Club Brugge in de Champions League?

Wist je dat het allereerste doelpunt in de Champions League gemaakt werd door een speler van Club Brugge? En ken je ook alle andere spelers van Club die al gescoord hebben op het kampioenenbal? Test je blauw-zwarte voetbalkennis in deze pittige quiz! Let op: doelpuntenmakers in de voorrondes of owngoals van tegenstanders tellen niet mee. Succes!