"Dortmund wil 3 punten scoren tegen kleinere ploegen, dus ook tegen Club Brugge"

Met Borussia Dortmund krijgt Club Brugge vanavond een finalist van vorig seizoen over de vloer in de Champions League. De Bundesliga-club heeft deze zomer wat nieuw personeel en een nieuwe hoofdcoach, maar tegen de Belgische kampioen tellen vooral de 3 punten. Al zijn ze de Duitsers beducht voor een aanwinst van Club.

Borussia Dortmund is een vaste waarde in de Champions League. Vorig seizoen speelde het de finale tegen Real Madrid (0-2) en ook dit jaar mikken de Duitsers hoog.

"In de nieuwe Champions League-formule wil het in eerste instantie de top 8 halen in de eerste ronde", weet Patrick Kleinmann, die Dortmund volgt voor het Duitse voetbalblad Kicker.

"Om dat doel te bereiken heeft Dortmund uitgerekend dat het gemiddeld 2 punten moet sprokkelen per match."

"Daarvoor mikken ze op een zege tegen de kleinere ploegen. En met alle respect, in Dortmund bekijken ze Club Brugge als een kleine ploeg."