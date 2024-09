Tweede breuk van het jaar trekt streep onder seizoen van Arne Marit

Arne Marit ging ondertussen al met succes onder het mes. Voor de 25-jarige Belg komt er zo een abrupt einde aan een ambetant seizoen.



Hij begon nog wel goed met dichte ereplaatsen in de GP Criquelion (6e) en etappes in de Ronde van Valencia (2e) en de Ronde van Catalonië (2e), maar brak begin april zijn enkel in de Scheldeprijs.



Marit vierde 2 maanden later zijn rentree in de Ronde van Zwitserland en stond vorige maand ook aan de start van de Vuelta. In een voor sprinters weinig kansrijke Ronde van Spanje eindigde hij in de 3e etappe als 4e achter ritwinnaar Wout van Aert, in de 5e etappe werd hij 8e.