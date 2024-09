Op zoek naar het magische getal voor Club Brugge, dat bepalend zal zijn voor de Europese droom van blauw-zwart

Een sprong in het diepe. In de vernieuwde Champions League moet Club Brugge (minstens) in de top 24 eindigen om door te stoten. Alleen: hoeveel punten moet je daarvoor sprokkelen in 8 wedstrijden? Een zoektocht naar het magische getal voor blauw-zwart.

De Champions League 2.0 is de natte droom van statistici en rekenwonders.



Er was al een superalgoritme nodig om enkele weken geleden de loting uit te voeren en ook wanneer de bal rolt, zal er bijzonder veel cijferwerk nodig zijn. Bijvoorbeeld om in te schatten hoeveel punten er nodig zullen zijn om door te stoten naar de volgende ronde.

We frissen eerst even op: alle 36 ploegen komen straks samen in één klassement. Na 8 speeldagen plaatst de top 8 zich rechtstreeks voor de 1/8e finales, nummers 9 tot 24 spelen play-offs.

Heel wat statistiekenbureaus haalden hun strafste rekenmodellen boven om in te schatten hoveel punten er straks nodig zijn om zich te plaatsen voor een van de volgende rondes.

De verschillende uitkomsten liggen allemaal dicht bij elkaar. Voor de duidelijkheid kiezen we er dan ook voor om ons te focussen op de resultaten van databedrijf Opta.

In 69% van hun simulaties volstaan 9 punten voor een plekje bij de top 24, doe er nog eentje bij en je komt zelfs aan een waarschijnlijkheid van 99%.

En wat als Club nu eens écht hoog zou mikken en zich meteen bij de top 8 wil scharen? In 73% van de simulaties volstonden dan 15 punten, 14 stuks zijn wellicht níét genoeg.