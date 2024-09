Is de vernieuwde Champions League een mes dat aan twee kanten snijdt? "Overkill dreigt"

De Champions League, de hoogmis van het Europese clubvoetbal, trekt zich vanavond weer op gang. In een nieuw kleedje, met meer (top)clubs, meer topaffiches en ook meer centen. Maar ook voor de spelers wordt het almaar méér, misschien wel té? En worden de fans al dat voetbal nooit beu? Sporza Daily laat zijn licht schijnen over de Champions League 2.0.

"Wat ik ook zeer positief vind, is dat het vangnet van de Europa League weggevallen is. Dat was toch wat een degradatie van die competitie, die er dan plots nog 8 ploegen uit de Champions League bij kreeg. En die gingen dan nog meestal met de prijzen lopen."

"Ik ben wel voorstander van het nieuwe format", zegt voetbalcommentator Peter Vandenbempt. "De oude formule was toch wat uitgewoond. Die laatste speeldagen in de poulefase hadden vaak weinig om het lijf. Nu zal er tot de laatste speeldag spanning blijven, omdat het belangrijk wordt de top 8 te halen."

De groepsfase werd in het nieuwe format overboord gekieperd en heeft plaatsgemaakt voor de zogenoemde League Phase. Daarin is er één klassement met 36 clubs, waarvan de top 8 zich rechtstreeks plaatst voor de kwartfinales. Elke club speelt in de League Phase 8 wedstrijden, waarvan 4 thuis en 4 buitenshuis.

"Voor de Belgische clubs is het leuk dat ze zich kunnen meten met de besten van Europa, maar ze zullen de ambities misschien toch wat moeten bijschroeven. De vluchtroute van de Europa League is afgesneden."

Meer topclubs en meer topwedstrijden: de elite wrijft zich in de handen. Maar is het nieuwe format ook interessant voor de Belgische clubs? "Clubs uit een land als België zullen al blij mogen zijn als ze kunnen deelnemen", meent Vandenbempt.

"De topclubs willen vooral tegen elkaar spelen, zonder al te veel inmenging van de kleine clubs. De grote clubs voelen dat hun potentieel commercieel onderbenut is op de wereldmarkt, waar het publiek, de sponsors en het geld zitten. Zo lang dat niet opgelost is, zal die strijd wel blijven duren, denk ik."

Meer centen, dankzij meer topclubs en meer topaffiches. Was dat ook niet het opzet van die vermaledijde Super League? "Die is dood en begraven, maar het idee erachter is niet weg", zegt Bervoet.

Naar de reden voor de hervorming van de Champions League hoeven we uiteraard niet lang te zoeken. "Geld natuurlijk", trapt Dries Bervoet, journalist bij De Tijd, een open deur in.

Dries Bervoet merkt ook op dat de CL-centen op nationaal niveau voor een competitie op 2 snelheden zorgt. "Wanneer je een kampioen hebt die in de Champions League tientallen miljoenen verdient, zie je dat het competitieve evenwicht verdwijnt. En wanneer je competitie niet spannend is, haken fans en sponsors af."

Hoeveel extra centen brengt het nieuwe format in het laatje? "De UEFA zal dit seizoen zo'n 2,4 miljard doorstorten naar de clubs, dat is bijna een half miljard meer dan vorig seizoen. En met de nieuwe contracten gaan ze er vanuit dat dat bedrag in de toekomst nog zal stijgen", weet Bervoet.

Ik denk dat we naar een maximaal aantal wedstrijden per speler moeten gaan.

Ik denk dat we naar een maximaal aantal wedstrijden per speler moeten gaan.

Door de overvolle kalender ziet Indeherberge steeds vaker blessures, vaak gaat het om spierletsels. "Voetballers zijn geen machines. Ze hebben ook allemaal een gezin en kinderen. Het tegenargument is dan vaak dat ze heel veel geld verdienen, maar ze worden wel geleefd", merkt hij op.

"Ook de mentale belasting is erg hoog en er is heel weinig tijd om te recupereren. Tegenwoordig hebben we wel heel veel data ter beschikking en proberen we alles zo goed mogelijk in kaart te brengen. En met individuele begeleiding proberen we iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden."

Indeherberge ziet maar één oplossing om de belasting te laten dalen. "Nu blijven ze maar competities bij verzinnen, terwijl er nu al onvoldoende tijd is om te recupereren. Ik denk dat we naar een maximaal aantal wedstrijden per speler moeten gaan. Maar of dat haalbaar is, dat is een andere vraag."