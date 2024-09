Gymfed voert hesteltraject met ex-gymnasten uit: "We kijken samen positief naar de toekomst"

di 17 september 2024 19:17

De Gymfed heeft om de tafel gezeten met voormalige gymnasten in de nasleep van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Het bemiddelingstraject was een aanbeveling in het rapport en beide partijen tonen zich tevreden over de gesprekken en maatregelen.

In 2020 kwamen meldingen naar buiten van grensoverschrijdend gedrag bij de Gymfed-topsportwerking. De mentale en fysieke gezondheid werd naar verluidt bedreigd en een onafhankelijke onderzoekscommissie stelde 13 aanbevelingen op in een onderzoeksrapport. "Het voorzien van herstel en herintegratie bij de ex-atleten en de hele Gymfed", was een van de handvaten. De Gymfed laat weten dat "iedereen die een negatieve getuigenis had afgelegd bij de onderzoekscommissie, uitgenodigd werd voor een bemiddelingstraject." "Dat traject had de bedoeling om gezamenlijk de feiten, ervaringen, impact en herstelwensen aan te pakken en ervoor te zorgen dat elke gymnast in onze topsportwerking op een positieve, gezonde en professionele manier wordt begeleid." Ex-gymnasten zoals Gaelle Mys, Aagje Vanwalleghem, Axelle Klinckaert, Laura Waem en Cindy Vandenhole gingen in op de uitnodiging. "De Gymnastiekfederatie is hen dankbaar voor de bereidheid om hun persoonlijk verhaal en ervaring te delen met als doel de toekomst van de gymsport en haar werking positief te beïnvloeden." "We erkennen als federatie de impact op hun welzijn gedurende dit traject alsook hun inspanning en durf om te spreken en verandering te eisen."

Voormalig gymnaste Aagje Vanwalleghem.

"Acties en veranderingen in alle geledingen"

"We hebben ons als Gymfed de afgelopen periode ten volle geëngageerd voor dit traject, dat ervoor gezorgd heeft dat we in gesprek konden gaan met verschillende personen die onze werking negatief ervaren hebben", verduidelijkt Ilse Arys, algemeen manager van de Gymfed. "De boodschappen van onder andere de ex-gymnasten hebben ons veel geleerd en we zijn hen dankbaar voor hun moed en inzet. Ze hebben geleid tot acties en veranderingen in alle geledingen van onze organisatie, waarbij we steeds de aandacht voor een gezond en veilig sportklimaat voorop zetten." "We kijken nu eensgezind en positief vooruit naar de toekomst en we doen dit samen, want we willen allemaal hetzelfde: iedereen op een veilige manier van onze sport laten genieten, ongeacht waar of op welk niveau." "We engageren ons om te waken, te reflecteren en waar nodig bij te sturen om ons gemeenschappelijke doel te realiseren.”

We zijn tevreden dat we bewustwording hebben gecreëerd en geloven dat onze inspanningen op een positieve manier zullen bijdragen aan onze sport, zowel nu als in de toekomst. ex-gymnasten over het bemiddelingstraject