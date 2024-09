Amerikaanse turnster Jordan Chiles wil olympisch brons terug via Zwitsers Hooggerechtshof

De 23-jarige Chiles werd vorige maand vijfde in de olympische vloerfinale, maar mocht na een herwaardering van haar score finaal toch het brons in ontvangst nemen.



Dat leidde tot veel onbegrip bij de Roemeense delegatie, aangezien hun turnsters Ana Barbosu en Sabrina Maneca-Voinea zo net naast het podium vielen. Barbosu was oorspronkelijk als derde geëindigd en liep al te pronken met de Roemeense vlag in de zaal, toen ze finaal werd teruggeplaatst naar de vierde plaats.



Een verontwaardigd Roemeens Olympisch Comité bracht de zaak voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS) en dat oordeelde dat de herwaardering van de score van Chiles onterecht had plaatsgevonden.



De Amerikaanse delegatie had na de uitspraak van de score 1 minuut om beroep in te tekenen en deed dit pas na 1 minuut en 4 seconden. De herwaardering diende daarom ongeldig te worden verklaard en de bronzen plak zou daarom naar Barbosu moeten gaan.