Ook beloften van Genk uitgeschakeld in Youth League: ze verliezen na penaltyreeks van Puskas Akademia

Ook Genk verliest met kleinste verschil

Na Club Brugge is ook KRC Genk tegen een 1-0-nederlaag aangelopen in de Youth League. De jonge Limburgers verloren van het Hongaarse Puskas Akademia.



Kort voor het halfuur mocht Kevin Mondovics een penalty omzetten voor de thuisploeg. Zo trekken de Hongaren met een kleine bonus naar de terugmatch op 17 december.



Genk zit als landskampioen in de Champions Route en dus niet in de League Phase bij Club Brugge. Als de Limburgers over 2 wedstrijden afrekenen met Puskas Akademia, hebben ze een plekje beet in de 16e finales.