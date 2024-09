MULTILIVE CL: Leverkusen is aan de rust al zegezeker tegen Feyenoord, ook Benfica rolt Rode Ster op

Wellenreuther helpt de Duitsers

Ai ai ai Feyenoord. Leverkusen denkt al aan het doelsaldo en houdt schietoefeningen in Rotterdam. Tapsobah is het snelst op een lekkere vrije trap van Grimaldo en kopt op Wellenreuther. De keeper miskijkt zich volledig op de bal en werkt in eigen doel. Pijnlijk.