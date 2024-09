MULTILIVE CL: Heerlijke volley van Guerreiro zet Bayern op rozen, VAR draait penalty voor Real Madrid terug

Spektakel verzekerd. Op de debuutavond van de vernieuwde Champions League staan er meteen enkele heerlijke affiches op het programma. Jonge Belgen tegenover elkaar in Juventus - PSV, een historische clash tussen Milan en Liverpool, de sterren van Real Madrid tegen Stuttgart én het trainersdebuut van Vincent Kompany op het kampioenenbal. Mis niks van alle actie in onze multilive.

Een walk in the park voor Juventus. PSV begon nochtans scherp aan de partij, maar zakte als een pudding in elkaar na een wondermooi doelpunt van toptalent Yildiz. McKennie verdubbelde op het halfuur, Gonzalez tekende kort na rust het doodsvonnis van de Nederlanders. Johan Bakayoko deelde in de extra tijd wel nog een assist uit.