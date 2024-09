Geheime locatie, 115 aanklachten en verregaande gevolgen: vandaag begint "proces van de eeuw" over lot Manchester City

Zou de verdediging raad gevraagd hebben aan Pep Guardiola? De voetbalwereld is momenteel in de ban van "het proces van de eeuw", dat vanaf vandaag over het lot van Manchester City zal beslissen. Met 115 beschuldigingen over financiële wantoestanden is de inzet groot voor de Engelse landskampioen, maar ook voor het (Engelse) voetbal in zijn geheel. Alles wat je moet weten over "City vs. The Prem", dat nog even een best bewaard geheim blijft.