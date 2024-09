Bergen boekt zijn eerste zege in BNXT League, ook Limburg United, Charleroi en Kortrijk winnen

Bergen boekt zijn eerste zege

Op de tweede speeldag in de BNXT League is Bergen met 79-92 gaan winnen bij het Nederlandse Groningen. Bij de rust stonden de Henegouwers 39-51 voor.





Bergen maakte het verschil in het eerste kwart (11-24). Het kon de hele wedstrijd teren op die voorsprong. Met 21 punten en 11 rebounds had James Moors het grootste aandeel in de zege. Keevan Veino scoorde 23 punten, maar stond in het verliezende kamp.





In een Nederlands onderonsje had Leiden twee verlengingen nodig om met 79-80 te winnen bij Den Helder.