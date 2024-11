Beloften van Club lijden tegen Celtic tweede nederlaag op rij in Youth League, wint Genk straks wel?

Club NXT start Youth League met draw na late gelijkmaker

Hopelijk kan het een waarschuwing zijn voor de A-ploeg. In hun openingsduel van de Youth League leken de U19 van Club lange tijd op weg naar een zege tegen Dortmund. Het Spaans-Amerikaanse talent Alejandro Granados had NXT net voor rust op voorsprong gezet. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg blauw-zwart zelfs nog dé kans op een comfortabele 2-0, maar Kaye Furo miste de elfmeter.



In een stevig duel leek Club lange tijd de nipte voorsprong vast te houden, maar in minuut 89 liep het alsnog mis. Kjell Watjen zorgde voor een late koude douche door de gelijkmaker te vinden.



Nog dit: ook in de Youth League wordt vanaf dit seizoen met één algemeen klassement gewerkt. De eerste 22 van de 36 teams stoten door naar de knock-outfase. Club NXT speelt in totaal zes wedstrijden.



De basiself van NXT: Vanden Driessche, Yakymenko, Verlinden, Spileers, Vandeperre, Goemaere, Lund Jensen, Granados, Furo, Da Silva, Bisiwu.