Tweedeklasser Deinze trekt aan de alarmbel: achterstallige betalingen van investeerder "bemoeilijken dagelijkse werking"

Een donderwolk boven de Dakota Arena. In een statement laat tweedeklasser KMSK Deinze weten dat het momenteel met financiële problemen kampt. Een benarde situatie die er kwam door het uitblijven van betalingen van zijn Singaporese hoofdinvesteerder. "Deze onverwachte vertraging heeft de dagelijkse werking van de club bemoeilijkt", klinkt het.

Tweedeklasser Deinze stak zijn ambitie dit seizoen niet onder stoelen of banken. Dit jaar zou het jaar van de promotie naar eerste klasse worden.



Een doelstelling waar de club sinds de komst van zijn nieuwe Singaporese investeerders, de ACA Football Partners, in 2022 naartoe aan het werken is.

Maar die droom kreeg vandaag toch een ferm deukje.

"KMSK Deinze wil graag transparant communiceren over de huidige financiële situatie, de samenwerking met hoofdinvesteerder ACA Football Partners (ACAFP), en ingaan op recente externe verstoringen", openen ze een opmerkelijk statement.

"Hoewel ACAFP sinds het begin van de overname telkens aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, hebben ze recent te maken gehad met aanzienlijke financiële uitdagingen, waardoor de geplande betalingen niet op tijd zijn doorgekomen. Deze onverwachte vertraging heeft de dagelijkse werking van de club bemoeilijkt."