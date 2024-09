Sensatie in Bakoe: jager Norris wordt pas 17e in kwalificaties, prooi Verstappen op 6, Charles Leclerc pakt pole

De titelambities van Lando Norris hebben een ferme knauw gekregen. In de kwalificaties van de GP van Azerbeidzjan werd de Britse coureur al uitgeschakeld in Q1. Een gele vlag in de laatste sector nekte hem. Leider Max Verstappen start op P6, Norris pas op P17. De polepositie is voor Charles Leclerc, die net als de voorbije 3 jaar het snelste rondje aflegde in Bakoe.