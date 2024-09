Red Dragons kennen hun tegenstanders in de poulefase van het WK volleybal 2025

De Red Dragons weten waar ze aan toe zijn op het WK volleybal, dat volgend jaar plaats vindt in de Filipijnen. De Belgische volleybalmannen nemen het dan op tegen Algerije, Italië en Oekraïne.

De top 2 van de 8e poules stoot door naar de 1/8e finales. Daarin wordt gespeeld volgens een knock-outsysteem.