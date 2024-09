"Zenuwachtige" Lorena Wiebes probeert favorietenrol van zich af te duwen: "Ik verwacht een gevecht met Italië"

Zo goed als alle favorietenlijstjes voor het EK bij de vrouwen hebben dezelfde naam bovenaan: Lorena Wiebes. De Nederlandse is razendsnel in de sprint en zou het parcours wel moeten kunnen verteren. "Maar ik ben toch iets zenuwachtiger dan voor andere koersen", gaf ze toe voor de start.

"Maar dit jaar krijgen we een heel andere finale", bleek ze gerust in de ploegtactiek. "De heuvelzone ligt nog een heel stuk van de finish. We hebben een duidelijk plan en gaan daar vol voor."

Logisch, want Wiebes greep vorig jaar net naast het goud. Haar landgenote Mischa Bredewold pakte uit met een late uitval en hypothekeerde zo de kansen op een tweede Europese titel in evenveel jaar.

Hoe dan ook kijken vandaag alle ogen in haar richting. En dat zorgt wel voor wat stress bij de Nederlandse. "Ik ben iets zenuwachtiger dan voor andere koersen", vertelde ze over haar favorietenrol. "Maar ik heb er zin in en ben gemotiveerd."

Want sinds de intrede van het EK in 2016 won 7 keer een Nederlandse en 1 keer een Italiaanse. Een statistiek die van Lorena Wiebes nóg iets meer de topfavoriet maakt?

Naast het EK-palmares is er trouwens nog iets dat in het voordeel van de Nederlandse spreekt. Met 162 kilometer krijgt het vrouwenpeloton een lange editie voor de wielen.

"Dat is voor mij meestal wel beter", oordeelde Wiebes tevreden. "Omdat iedereen dan al wat vermoeider is. Al weet je dat nooit."

"Ik verwacht hoe dan ook Italië met een sterke sprinttrein. Ze hebben gewoon heel veel rappe meiden daar. Ik denk dat het een mooi gevecht wordt als het uitdraait op een sprint."

En dan wil Wiebes uiteraard met de armen omhoog over de streep snellen. "Net als in München 2022. Toen was het wel heel nipt met Elisa Balsamo", wist ze nog.

"Hopelijk is er vandaag iets meer verschil in mijn voordeel. Maar München was een goed voorbeeld van hoe Italië het gaat doen. Dat hebben we dus nog eens goed bestudeerd."

Studies die straks ook beloond worden met een 8e Nederlandse titel in 9 jaar?