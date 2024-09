Mondo Duplantis springt met stadionrecord de Brusselse nacht in: "Of ik ga feesten? Honderd procent!"

"Ik voel me echt slecht", biechtte hij met de glimlach op. "Dus ik ben heel blij met dat stadionrecord van 6m11. De koude deed ook geen deugd, ik voelde me echt gespannen. Maar ik heb dit waanzinnige seizoen op een goeie noot kunnen beëindigen, dat verdiende het ook."

"Het was geweldig om hier te springen", vertelde de immer sympathieke Duplantis. "De sfeer was top, zoals altijd. Ik heb geprobeerd om het seizoen sterk te beëindigen, maar na zo'n lang en zwaar seizoen is mijn lichaam op."

En wat nu? "Op naar het nachtleven in Brussel. We gaan ontdekken wat het allemaal te bieden heeft. Of ik serieus ben? Honderd procent!", klonk het vastberaden. "Ik heb dit seizoen niet voor niets zo goed gepresteerd hé, nu mag er gefeest worden."



Duplantis kon in Brussel opnieuw proeven van de Mondo-mania, die na de Olympische Spelen van Parijs boomt als nooit tevoren. "Het is vreemd wat er gebeurt, het is veel, het is soms overweldigend, maar het is supercool", sprak hij.



"Als ik aandacht kan creëren voor mijn sport en meer mensen kan laten polsstokspringen, dan lever ik goed werk. Als er hier veel mensen zijn die naar mij komen kijken, dan komen ze ook naar alle andere atleten kijken. Dat is alleen maar goed."