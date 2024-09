BNXT League gaat vanavond van start: wat vinden de coaches voor aanvang van de competitie?

vr 13 september 2024 17:11

Vandaag gaat de BNXT- League van start in het basketbal. Vooraf lieten coaches Ray Westphalen (Limburg United), Kristof Michiels (Leuven Bears) en Sam Rotsaert (Spirou Charleroi) hun licht schijnen over de competitie aan de hand van 5 vragen.

1. Wat vind je van het format?

De BNXT League zit sinds dit jaar in een nieuw jasje. Het format zou vanaf dit jaar eenvoudiger moeten zijn met een degradant. Een positieve evolutie vinden de coaches van Limburg United, Leuven Bears en Spirou Charleroi.



"Het is voor de neutrale fan heel duidelijk nu", vertelt Ray Westphalen van Limburg United. "Het wordt iedereen tegen iedereen, sportief zijn er meer matchen wat ook goed is zonder beker en Europese wedstrijden. Het zal er dus intenser aan toe gaan, maar dat is zeker geen verkeerde stap. Met 1 daler zal het ook extra spanning geven."



Ook Kristof Michiels van de Leuven Bears deelt die mening. "De nieuwe formule is éénduidiger, ook voor de basketleek. We spelen gewoon heen en terug tegen iedereen. De volgende stap moet dan zijn om een play off-systeem te hebben voor Belgische en Nederlandse ploegen samen."



"Er bewegen wel dingen, ook in Nederland. Bijvoorbeeld in Den Helder zie je goede transfers en hebben ze een nieuwe zaal, daar leeft dus precies wel iets. Misschien omdat er vanaf nu een daler is dat er clubs meer op hun hoede zullen zijn."

2. Wie wordt er kampioen?

Vooraf zijn de 3 coaches eensgezind over wie er kampioen zal worden.



Sam Rotsaert van Spirou Charleroi zegt dat "zoals elke jaar Oostende de favoriet zal zijn."



Westphalen kijkt wel nog uit naar 3 andere ploegen. "De Antwerp Giants hebben een stap vooruit gezet en Leuven en Kortrijk hebben een budgetverhoging uitgevoerd, dus daarvan verwacht ik veel."

3. Gaat het Belgische basket de goede richting uit?

Ook over de vraag of het Belgische basket in stijgende lijn zit, delen de coaches hun meningen.



"4 ploegen spelen Europees, wat België meer op de kaart zet", vertelt Michiels. "Zo komt onze BNXT-competitie meer in beeld, waardoor het ook voor buitenlandse spelers aantrekkelijker zal worden."



Westphalen ziet die evolutie op een andere manier. "Budgetmatig is het geen eenvoudig verhaal. Het is iedere dag zwoegen, maar je ziet wel dat de ploegen zich gaan verbreden. Toch blijft België een springplank voor goede buitenlandse spelers om hun carrière te starten."



Belgen krijgen meer kansen in onze competitie na corona, wat positief is. Ray Westphalen (coach Limburg United)

"Af en toe kan je een kwalitatieve, sterke Amerikaan zoals wij met Miles Cale houden, maar kijk bijvoorbeeld naar Jefferson bij Oostende. Hij krijgt een topaanbieding uit Turkije en daar kunnen wij niet tegenop. Wat wel positief is, is dat na corona de Belgen meer kansen krijgen in onze competitie."



Voor Rotsaert heeft de voorbereiding aangetoond dat België gegroeid is als competitie. "Enkele jaren geleden was het moeilijk, maar nu gaat het. De Belgische teams kunnen winnen van de Duitse of de Franse en ook financieel zijn de budgetten omhoog gegaan."

4. Wie wordt de verrassing dit jaar?

Michiels en Rotsaert denken dat de Kortrijk Spurs de verrassing van het seizoen zullen worden. "Kortrijk had een enorm zware dip aan het einde van vorig seizoen", weet Michiels. "Maar nu hebben ze een goede mix van jonge Belgen en Amerikanen en onder leiding van Johan Rooijakkers verwacht ik er wel iets van."



Ook Rotsaert denkt dat Kortrijk onder Rooijakkers de verrassing kan worden. "Door hun snelle speelstijl en zijn ervaring in Duitsland en Italië, kan dat de competitie alleen maar ten goede komen."



Westphalen vindt niet dat Kortrijk als een verrassing beschouwd mag worden, omdat ze een budgetverhoging hebben laten doorvoeren. "Een verrassing is een ploeg met eenzelfde budget die beter doet. Met een budgetverhoging is het gemakkelijker om beter te doen. Dat is meer vanzelfsprekend."

5. Hoe was de eigen voorbereiding?