Zijn staking en weergoden spelbreker voor Memorial? "Het wordt zeker geen uitgeregende editie"

Het hadden op papier twee mooie (na)zomeravonden kunnen worden, maar vooral het publiek zal de temperatuur in het Koning Boudewijnstadion de hoogte moeten injagen. Het weerbericht is niet om over naar huis te schrijven, maar de organisatie en de atleten nuanceren.

"Als het waait en frisser is, dan kan dat roet in het eten gooien. De lagere temperatuur kan zeker voor de kampnummers nadelig zijn, maar het weer is toch prima om goeie prestaties te leveren."

"Er zijn atleten die moeilijk tot in Brussel geraken of die later zullen arriveren. Een van onze paralympische sporters vreest zelfs dat hij te laat zal zijn. Dat is uiteraard jammer."

"De staking in de luchthaven van Charleroi is niet ideaal", grijnsde ze donderdag tijdens een persmoment. "Maar we proberen dat gewoon op te lossen."

Wilfried Meert hoef je uiteraard niet meer uit te leggen hoe het weer de prestaties in Brussel kan beïnvloeden.

"De atleten hebben al koud gehad in Brussel. In Parijs was het tijdens de Spelen nog gemiddeld 30 graden. En ook in de meetings daarna in Lausanne en Polen was het heel warm weer."

"De shock voor hun lichaam is gigantisch. Vanmorgen was het 13 graden aan het hotel in Brussel. De atleten waren aan het bibberen van de koude. Iedereen kijkt voortdurend naar de lucht en vraagt: het zal vrijdag en zaterdag toch beter zijn?"

"We kijken dus eerst en vooral uit naar het weer. Mondo Duplantis vroeg al of het zou regenen. Zeker voor zijn discipline is regen een stoorzender. En bij koud weer koelen de spieren ook snel weer af. Dat zijn geen gemakkelijke omstandigheden."