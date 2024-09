Mondo Duplantis legt zijn lat nog wat hoger in De Afspraak: "Ik voel dat ik op de deur klop van 6,30m"

wo 11 september 2024 21:56

10 wereldrecords, 2 olympische titels en nog altijd maar 24 jaar. Het palmares van Mondo Duplantis is nu al verbazingwekkend en de Zweedse polsstokspringer is duidelijk niet van plan om snel op te houden, al eist dat wel een tol. "Sinds de Spelen is de buzz echt wel ontploft", zegt hij in De Afspraak.

Vrijdag schittert hij in Brussel op de Memorial Van Damme, vanavond blonk Armand Duplantis al in de studio van De Afspraak. De Zweedse atletiekster heeft er een fenomenale maand opzitten, waarin hij zijn olympische titel polsstokspringen in Parijs verlengde met een wereldrecord en amper 20 dagen later zijn eigen recordhoogte alweer verbeterde in Polen. Voor Duplantis voelt het stilaan aan als "normaal". "Ik voel ook niet echt druk. Ik heb zelfvertrouwen in wat ik doe. Ik weet dat ik als favoriet aan een toernooi begin, omdat ik goed ben in polsstokspringen", lacht hij.

Het is een vreemde, exotische sport, maar voor mij was het als kind normaal, zoals voetbal spelen Mondo Duplantis

Een geheim voor zijn talent is er niet. "Het is niet echt één ding. Je moet fysieke aanleg hebben, maar ook werkethiek. Weten hoe je moet trainen is minstens even belangrijk. Niet "train hard", maar wel "train smart." Duplantis stond naar eigen zeggen als 3-jarige al met een bezemsteel op de kast te springen. "Er zijn ook video's van mij als 4-jarige in de tuin. Het is een vreemde, exotische sport, maar voor mij was het normaal, zoals voetbal spelen", vertelt hij. Zijn ouders zijn ook zijn coaches en vormen zo "een belangrijk deel van het succes", aldus Duplantis. Ook voor het mentale aspect van de sport. "Ze hebben allebei een topsportcarrière waarop ze kunnen terugblikken: mijn mama was meerkampster, mijn vader polsstokspringer. Ze hebben alle fouten gemaakt en daar kan ik de voordelen van plukken."

"I killed Warholm"

Waren er mensen die nog nooit van Duplantis hadden gehoord, dan is dat na de Spelen van Parijs praktisch onmogelijk geworden. Dat voelt hij zelf ook. "De voorbije maand was een gekke maand. In Zweden was ik altijd wel relatief populair, maar sinds de Spelen is het echt ontploft. Qua buzz is het echt een groot verschil." De Zweed kan nergens meer komen zonder aangesproken te worden. "Ik heb minder privacy dan ervoor", lacht hij. "Dat hoort erbij. Het enige nadeel is dat je het niet gewoon raakt dat mensen je herkennen en selfies vragen."

In Zweden was ik altijd wel relatief populair, maar sinds de Spelen is het echt ontploft. Mondo Duplantis

Duplantis wakkerde de hype rond zijn prestaties zelf nog wat aan door een duel met Karsten Warholm aan te gaan. De polsstokspringer daagde de wereldrecordhouder op de 400m horden uit voor een sprintduel over 100m. Met een straffe tijd van 10"37 sloeg de polsstokspringer iedereen nog eens met verbazing. "I killed him", knipoogde de Zweed. "Nee, ik wist dat ik snel was, want ik doe veel sprinttrainingen. Met snelheid creëer je de energie die je nodig hebt voor een hoge sprong. Of ik onder de 10 seconden zou kunnen? Dat is misschien wat te veel gevraagd." Het hoort bij de entertainer die Duplantis is, waarmee hij de leemte opvult die Usain Bolt liet. "En dat voelt natuurlijk. Ik doe het nooit geforceerd. Ik doe gewoon wat goed voelt en ben in die rol gegroeid. Als 17-jarige op mijn eerste Memorial stond niet dezelfde persoon."

Wereldrecord op Memorial?