Mauricio Pochettino in the USA: Argentijn is verrassende nieuwe bondscoach van de Verenigde Staten

Hij moet de "American Dream" waarmaken. Succescoach Mauricio Pochettino is de nieuwe bondscoach van de verenigde Staten. Het gastland van het komende WK rekent op de Argentijn om het team klaar te stomen voor het toernooi in 2026. "We zullen de natie trots maken", vertelde hij zelf.

Mauricio Pochettino is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Amerikaanse nationale voetbalploeg. De 52-jarige Argentijn is de opvolger van Gregg Berhalter, die in juli werd ontslagen na de teleurstellende prestaties op de Copa America.

Pochettino moet de VS klaarstomen voor het WK van 2026, dat de Amerikanen organiseren samen met Canada en Mexico. Details over de contractduur zijn niet bekend.

De Argentijn zat zonder team nadat hij in mei na amper een seizoen de deuren bij Chelsea achter zich dichttrok. Daarvoor coachte hij onder meer PSG, Tottenham (waarmee hij in 2019 de finale van de Champions League haalde), Southampton en Espanyol Barcelona.

"Ik zie een groep spelers vol talent. Samen gaan we iets speciaals opbouwen waar de hele natie trots op kan zijn", verklaarde de Argentijn. Hij is pas de tweede niet-Amerikaan die de VS onder zijn hoede krijgt na de Duitser Jürgen Klinsmann (2011-2016).