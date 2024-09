VIDEO - "Heb je goed geslapen? Weinig": Amper uren na opvallend interview is Kevin De Bruyne alweer op post in Jette

"Heb je goed geslapen? Weinig." Daags na de verloren wedstrijd tegen Frankrijk en zijn opvallende interview was Kevin De Bruyne te gast in het Ronald McDonald Huis in Jette, een initiatief dat hij ondersteunt en dat vandaag vijf jaar bestaat. De kapitein van de Rode Duivels hield zich aan zijn woord, maar reageerde verder niet op de gebeurtenissen van gisteren.