Geen overkoepelende finale meer en de laatste degradeert in BNXT League 2.0: "Stap vooruit"

Bij de start van de BNXT League in 2021 gaven de Belgische en Nederlandse clubs zichzelf 3 jaar de tijd om grondig te evalueren. In tussentijd onderging de competitie wel al kleine wijzigingen, maar grote evaluatie vond pas na vorig seizoen plaats.

Die evaluatie leidde tot een doorgedreven vereenvoudiging van de competitieformule, die nu glashelder is: alle clubs spelen heen- en terug tegen elkaar en wie aan het einde van de rit op 1 staat, is de BNXT-kampioen.

"We voelden dat het vorige format, waarbij je eigenlijk pas in maart BeNe-duels had, op was. Dat kan gebeuren. In de hoofden van de mensen was het te weinig België-Nederland. Nu is het alleen nog maar Be-Ne en dat in een zeer simpel format. Voor de mensen is dat een stap vooruit", zegt Wim Van de Keere.