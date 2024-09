"Catastrofe" als hij stopt: wat na keiharde woorden van De Bruyne? "We kunnen dit missen als kiespijn na Courtois"

di 10 september 2024 16:32

Worden het nog bange weken voor de Belgische voetbalfan? Na de nederlaag tegen Frankrijk leek Kevin De Bruyne genoeg te hebben van de Rode Duivels. Een opvallend interview en de befaamde "ik stop, ik stop"- discussie met Frank Vercauteren zetten die vrees in de verf. In Sporza Daily schatten analisten Peter Vandenbempt en Gert Verheyen de situatie in.

De woorden "ik stop, ik stop" weergalmen nog steeds door het hoofd van elke Belgische voetbalfan.



Dat Kevin De Bruyne de handdoek bij de nationale ploeg zou gooien na de frustrerende nederlaag tegen Frankrijk, hangt momenteel als een donkere wolk boven de Rode Duivels.



"Het zou me toch verbazen en enorm tegenvallen als hij nu halsoverkop zou beslissen om te stoppen", schat Peter Vandenbempt in Sporza Daily in. "Ik kan het me ook moeilijk voorstellen, maar misschien bewijst de toekomst me binnenkort wel het tegendeel."

Ik denk niet dat Kevin De Bruyne gisteren zijn laatste interland heeft gespeeld. Peter Vandenbempt

Toch kwamen de beelden na de wedstrijd hard binnen. Niet enkel bij de supporters, ongetwijfeld ook bij zijn teamgenoten. "In mijn ogen was het eerder een uitspraak die voortkwam uit enorme ontgoocheling en frustratie, die gaandeweg in de wedstrijd groeide", vertelt Vandenbempt. "Misschien denkt hij vandaag al enigszins anders over wat hij in zijn interview nadien heeft gezegd." "Ik hoop in ieder geval dat hij niet stopt als international. Dat zou een catastrofe zijn. Dan zet de nationale ploeg plots drie stappen terug. Er is op dit moment ook helemaal niemand die hem kan vervangen." "Maar als hij erin slaagt om zijn eigen verwachtingen wat bij te stellen en zich aan te passen aan de nieuwe realiteit bij de Rode Duivels, wacht hem nog een mooie toekomst in het shirt van de Belgen." "Dat moet hij nu wel voor zichzelf uitmaken, maar ik denk niet dat Kevin De Bruyne gisteren zijn laatste interland heeft gespeeld."

Keert kapitein De Bruyne nog terug naar de Duivels?

Waar kwam dit vandaan?

De explosie van de kapitein kwam voor velen toch als een verrassing. Een 2-0-nederlaag tegen Frankrijk is nu eenmaal geen onlogische uitslag. "Ook ik was toch geschrokken", vertelt analist Gert Verheyen. "Vaak zie je dergelijke interviews aankomen na een dramatische wedstrijd, maar mijn indruk was nu toch vooral dat de Duivels op waarde zijn geklopt. Ik had dit alvast niet verwacht." Het verwachtingspatroon van De Bruyne lijkt dan toch wat hoger te liggen. "Ik denk dat hij wel kan leven met het feit dat er minder kwaliteit is dan vroeger. Anders had hij ook niet beslist om na het EK door te gaan. Hij was vooral teleurgesteld dat de afspraken niet werden nageleefd en er een gebrek aan inzet was in zijn ogen."

Ook tussen de lijnen toonde hij zijn ongenoegen al.

Zelf speelde Verheyen jaren in een nationale ploeg die het ook meer moest hebben van zijn collectieve grinta dan de intrinsieke kwaliteiten.

"Maar zoiets heb ik toch nooit meegemaakt", vertelt de ex-international. "Ik zou er als medespeler alvast niet mee kunnen lachen wanneer mijn kapitein zoiets zou doen. Zo'n interview zal niet op applaus onthaald worden in de kleedkamer."

"Pas op, als hij tegen zijn spelers al hetzelfde had gezegd als hij voor de camera's heeft gedaan, dan moet dat wel kunnen. Hij zegt alvast dat hij met zijn vuist op tafel heeft geslagen, maar dat weten we natuurlijk niet zeker."

En zo lijken de Duivels na de zaak-Courtois toch weer in een crisissfeertje ondergedompeld.

"Dit kunnen we na die voorhistorie met Courtois inderdaad missen als kiespijn", knikt ook Verheyen. "Op deze manier lijkt het alsof alle overgebleven spelers van de oudere generatie het toch moeilijk hebben met de overgang. De ene uit dat naar de trainer toe, de andere richt zich naar de spelers."

Wat nu?

Heel veel tijd is er niet om het brandje te blussen: over exact een maand spelen de Duivels al opnieuw een uitdagend tweeluik tegen Italië en datzelfde Frankrijk.



"Er moet nu sowieso grondig gepraat worden tussen de bondscoach en Kevin De Bruyne", klinkt het bij Vandenbempt. "Dit moet zo snel mogelijk worden uitgesproken, er moeten verklaringen worden gegeven, en Tedesco moet ook peilen naar de gevoelens van zijn aanvoerder." "Bovendien zal ook in de kleedkamer deze situatie nogmaals benoemd en uitgeklaard moeten worden. De Bruyne zou tijdens de rust in de kleedkamer al zijn grieven hebben geuit, maar dat is toch iets anders dan het publiekelijk voor de camera's doen." "Met zijn uitspraak 'als je niet goed genoeg bent, moet je beter je best doen' heeft hij toch een slag in het gezicht gegeven van velen die naar hem opkijken. Hij is tenslotte hun aanvoerder."



Hoewel ze hard zijn aangepakt, beseft iedereen dat ze beter met dan zonder De Bruyne spelen. Peter Vandenbempt

Het doet alvast denken aan de situatie-Courtois, die deels begonnen is toen de doelman zijn verdedigers op gelijkaardige manier schoffeerde. "Die uitspraak is toen ook op een koude steen gevallen", trekt Vandenbempt de parallel. "Er zal dus zeker over gesproken moeten worden, zodat dit niet blijft hangen. Dat zou zeer contraproductief zijn." En dan rijst de vraag: moet De Bruyne zich nu openlijk excuseren? "Neen, ik vind niet dat hij nu met excuses moet komen. Het was zeer ongelukkig en ongepast om dat te zeggen, en hij kan in de groep uitleggen waarom het zo is gebeurd, maar we hoeven nu niet naar excuses te hengelen." "Alle betrokken partijen moeten er gewoon alles aan doen om de vrede te herstellen voor de komende wedstrijden tegen Italië en Frankrijk. Zo kan De Bruyne verdergaan met de motivatie waarmee hij deze campagne is begonnen." "En daar zal iedereen in deze spelersgroep wel voor openstaan. Hoewel ze hard zijn aangepakt met woorden achteraf en gebaren op het veld, beseft iedereen dat ze beter met dan zonder De Bruyne spelen."