Waarom geen paralympische Cats of Lions? 3 werkpunten met het oog op Los Angeles 2028

Met 14 medailles, waarvan de helft met een gouden kleurtje, keert de Belgische paralympische delegatie meer dan tevreden terug uit Parijs. "Maar dat wil niet zeggen dat we nu op lauweren mogen rusten", zegt Ruben Van Gucht.

Minstens 15 medailles - evenveel als in Tokio - was het grote doel voor de Paralympische Spelen in Parijs.

Het werd er uiteindelijk eentje minder. "Maar we hebben wel 3 gouden medailles meer gepakt dan in Tokio", duidt Ruben Van Gucht. "En van die 7 gouden medailles komen er 4 van paralympische debutanten: Maxime Carabin en Léa Bayekula."

"Het zijn dus zeker succesvolle Spelen geweest. In Rio, Londen, Peking, Athene... pakte België toch frappant minder medailles. Maar dat wil niet zeggen dat we op de lauweren mogen rusten."