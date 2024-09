Vincent Kompany scoort punten bij Lothar Matthäus: "Hij weet hoe je met spelers omgaat"

Onder Vincent Kompany is de rust weergekeerd bij Bayern München merkt Lothar Matthäus op.

"Kompany heeft een goede entree gemaakt bij zijn team", vertelt de recordinternational van Duitsland bij Sky Sport. "Er wordt niet meer openlijk over spelers gepraat."

"Een persconferentie van Tuchel leverde vaak ronkende titels op. Hij sprak over spelers die hij niet meer wilde of over spelers die hij er graag bij wilde", zegt Matthäus over de voorganger van Kompany in München.

"Zulke praatjes hoor je niet meer. Kompany is tevreden met zijn spelers, wat hij ook mag zijn, behalve over zijn verdediging misschien."