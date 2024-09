Victor Vercouillie vervangt zieke Yves Lampaert in EK-tijdrit, Edward Theuns springt bij in mixed relay

Yves Lampaert ging de voorbije weken twee keer onderuit in de Bretagne Classic en de Renewi Tour. Met een infectie aan zijn luchtwegen erbovenop moet de West-Vlaming passen voor het EK wielrennen.

Voor bondscoach Sven Vanthourenhout is het na het uitvallen van Wout van Aert een nieuwe streep door de rekening, want Lampaert ging de EK-tijdrit en de mixed relay rijden.

De 21-jarige Victor Vercouillie zal nu samen met Victor Campenaerts de EK-tijdrit afwerken. De eerstejaars van Flanders-Baloise werd dit jaar 11e op het BK tijdrijden.

In de mixed relay springt Edward Theuns alweer in de brand. De vervanger van Van Aert in de wegrit vervolledigt het zestal met Noah Vandenbranden, Victor Vercouillie, Alana Castrique, Valerie Demey en Marion Norbert-Riberolle.