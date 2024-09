Thomas Van der Plaetsen zwaait rollercoaster-carrière uit: "Ik heb me niet altijd veilig gevoeld in de sport"

ma 9 september 2024 09:30

Het einde van een tijdperk voor Thomas Van der Plaetsen. De Belgische meerkamper sloot zijn topsportcarrière zondag in Deinze af met een eerbetoon. Bij onze reporter Hermien Vanbeveren blikte hij nog eens terug op een loopbaan getekend door blessures en een kankerdiagnose, maar gekleurd door sportieve hoogtepunten. "Al zal er steeds een stemmetje blijven: wat als?", vertelt hij zelf.

Zondag liep Thomas Van der Plaetsen in Deinze zijn symbolische laatste 1.500 meter. De meerkamper nam zo afscheid van de atletiek na een rijkgevulde carrière vol ups en downs. "Het voelt goed dat ik dit kan doen met alle mensen die er tijdens mijn carrière altijd voor mij geweest zijn", vertelt Van der Plaetsen. "Het is het juiste moment om een nieuwe stap in mijn leven te zetten." Van der Plaetsen hakte in juni – na een tegenvallend EK – eigenlijk de knoop al door. Hij miste toen ook zijn kwalificatie voor de Olympische Spelen. "Toen was ik enorm teleurgesteld, maar dat overschaduwt zeker niet mijn volledige carrière. Vandaag overheerst toch mijn loopbaan, en vooral de mensen die erbij zijn geweest."

Na zo'n blessure verliezen mensen of de federatie al snel het vertrouwen in jou. Thomas Van der Plaetsen

Rome had wel zijn gedroomde comeback moeten worden na de ongelukkige hamstringblessure op de Spelen in Tokio, waar Van der Plaetsen tijdens het verspringen zijn olympische droom voelde knappen. Zoals bij veel meerkampers eiste de zware trainingsarbeid zijn tol op zijn lichaam. "Dat is nu eenmaal eigen aan de sport", knikt hij. "Geen enkele tienkamper komt een carrière door zonder jaren te verliezen aan blessures. Het was wel heel pijnlijk dat het op het toppunt van mijn kunnen gebeurde." Van der Plaetsen knokte fysiek wel voor de zoveelste keer terug, maar vooral mentaal was er ook wat oplapwerk nodig. "Toen heb ik wel wat het vertrouwen in de sport verloren. Ik ben erin opgegroeid, maar daarna heb ik me er niet altijd meer veilig gevoeld. Topsport is keihard. Na zo'n blessure verliezen mensen of de federatie al snel het vertrouwen in jou als atleet. Dat komt extra hard aan op zo'n moment." Toch kijkt Van der Plaetsen tevreden terug. "Kijk, topsport is veel sporten, maar ook veel leven. Ik heb ook enorm veel mooie dingen meegemaakt. Ik kan niet ontkennen dat er in de topsport bepaalde zaken niet correct zijn, maar ik ben blij dat ik mijn carrière op mijn eigen manier kan afsluiten. Net zoals ik dat doorheen mijn carrière steeds heb gedaan."

Van der Plaetsen loopt een hamstringblessure op tijdens het verspringen in Tokio.

Kankerdiagnose

Voor een van die topmomenten moeten we ruim tien jaar terug in de tijd. Op het WK indooratletiek in 2014 toonde onze landgenoot zich voor de eerste keer aan het grote publiek met een bronzen medaille op de zevenkamp. "Dat was mijn eerste écht grote medaille", zegt Van der Plaetsen trots. "Het niveau lag bijzonder hoog, dus dat eremetaal betekende veel. Op mijn 23e voelde ik voor het eerst dat ik op weg was naar de wereldtop." Maar niet veel later nam zijn carrière een totaal andere wending door een kankerdiagnose. Bij een afwijkende dopingtest werd een tumor gevonden en teelbalkanker vastgesteld bij Van der Plaetsen. "Het is een atypische carrière geweest", zegt Van der Plaetsen, die niet te negatief wil terugblikken op dat moment. "Maar zoals ik al zei, ik heb veel geleerd en geleefd in mijn carrière, ook op zulke momenten."

Want, ook dan vocht hij opnieuw terug tot op het hoogste niveau. Getuigde: een jaar later, in 2016, werd hij Europees kampioen tienkamp in Amsterdam. "Dat was een zeer mooi moment", vertelt Van der Plaetsen. "Op dat moment sta je er te weinig bij stil, maar nu zie ik hoe eerlijk en menselijk mijn carrière is geweest." "En toch zal er altijd een stemmetje blijven: wat als ik gewoon gezond en blessurevrij was gebleven?" "Ik denk niet dat ik 100% mijn potentieel heb bereikt, maar die gedachte is een valstrik. Dat moet ik nu relativeren, want het is echt heel mooi geweest", knipoogt hij.

Van der Plaetsen in Amsterdam.

Toekomstplannen