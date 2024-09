LIVESTREAM: Zizou Bergs maakt gelijk tegen Nederland, kijk nu naar het beslissende dubbelspel in de Daviscup

Zizou Bergs maakt er 1-1 van

De bordjes staan weer gelijk in Bologna. Met een driesetter (6-2, 6-7, 6-3) tegen Tallon Griekspoor maakt Zizou Bergs er 1-1 van tegen Nederland. Hij vuurde maar liefst 20 aces af.



Na de verloren tiebreak in de tweede set zocht Bergs even de coulissen op. Het had hem zichtbaar deugd gedaan, want in de derde set flitste hij weer. Na twee uur en een kwartier mocht hij de vuist ballen.



Over een halfuur is het aan Sander Gillé en Joran Vliegen om het af te maken in het beslissende dubbelspel.