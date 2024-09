LIVESTREAM Memorial Van Damme: Meetingrecords voor Kipyegon, Chebet en Fabbri, Vanderelst verbetert Belgisch record

Welkom!

Aan sterren geen gebrek gisteravond in het Koning Boudewijnstadion, maar door de kille temperaturen bleven de toptijden uit. Duimen dus voor beter weer vanavond tijdens deel twee van de Allianz Memorial Van Damme, die voor het eerst over twee dagen gespreid is.





Ook vanavond staat er een rijk gevuld menu klaar met nog ruim 16 Diamond League-finales. Ook de sterrenparade oogt weer indrukwekkend. Sydney McLaughlin-Levrone komt voor de tweede dag op een rij in actie, na de 400 meter loopt ze nu de 200 meter.



Daarnaast is het onder meer ook uitkijken naar Letsile Tebogo op de 200 meter en Faith Kipyegon op de 1.500 meter. Femke Bol zien we in actie op het laatste nummer van de avond, de 400 meter horden.