LIVESTREAM Memorial Van Damme: Huldiging voor de broers Borlée en uitkijken naar prestatie van Femke Bol

Welke Belgen komen in actie?

Ook vanavond krijgen we in Brussel een resem Belgische atleten te zien. Kevin en Jonathan Borlée mogen om 19.30 uur tijdens een speciale huldiging afscheid nemen van het Belgische publiek. Daarna is Maxime Carabin de eerste Belg die in actie komt. De tweevoudig paralympisch kampioen gaat voor winst op de 400 meter in de T54-klasse.





Om 19.47 uur is er een extra 100m-race gepland met Belgian Falcons Antoine Snyders, Kobe Vleminckx, Simon Verherstraeten en Ibrahim Camara.



In het polsstokspringen zien we vanaf 19.51 uur Elien Vekemans terug en om 19.53 uur lopen Rani Rosius, Rani Vincke en Delphine Nkansa samen met Sydney McLaughlin-Levrone in een extra 200m-wedstrijd.





Thomas Carmoy mengt zich om 20.20 uur in de strijd in het hoogspringen, Timothy Herman begint op hetzelfde moment aan de speerwerpcompetitie.



Om 20.54 uur is het aan Elise Vanderelst op de 1.500 meter, Eliott Crestan komt om 21.40 uur in actie op de 800 meter en Paulien Couckuyt mag aan de zijde van Femke Bol om 21.50 uur de 400 meter horden afwerken.