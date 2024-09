LIVESTREAM: Kunnen Gillé en Vliegen nog een puntje sprokkelen tegen Brazilië in het dubbelspel?

Set 2: 6-7

In een intense tiebreak trekt Monteiro aan het langste eind. Bergs moest al snel een punt afgeven op zijn service, maar knokte terug. Monteiro pakte wel snel opnieuw een bonus. Hij breidde uit tot 3-6 in de tiebreak en bij het 3e setpunt was het raak: 5-7.



Bergs moet nu de derde set winnen om de touwtjes in handen te houden. Anders zal het rekenen worden met de gewonnen sets, als het duo Gillé/Vliegen hun wedstrijd wint.