LIVESTREAM: Kijk naar de tennisinterland België - Nederland in de Daviscup

Derby der Lage Landen

Met een duel tegen Nederland trekken de Belgen dinsdag in het Italiaanse Bologna de groepsfase van de Daviscup op gang. De top 2 in de poule stoot door naar de kwartfinales, die in november plaatsvinden in Malaga.



David Goffin, de hoogst geklasseerde Belg op de ATP-ranking, ontbreekt omdat zijn vrouw elk ogenblik kan bevallen.



België is naar Bologna afgezakt met Zizou Bergs (ATP-72), Raphaël Collignon (ATP-194), Alexander Blockx (ATP-253) en dubbelduo Sander Gillé en Joran Vliegen (ATP-35 dubbel).