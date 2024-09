LIVESTREAM Daviscup: Alexander Blockx (19) kan stunt ruiken, maar verliest van Matteo Berrettini

Geen stunt voor Blockx

Alexander Blockx heeft zijn debuut voor België in de Daviscup niet gemist, maar sluit zijn duel met Matteo Berrettini wel als verliezer af: 3-6, 6-2, 7-5. Met een rake forehand maakte de Italiaan het af na meer dan 2 uur wedstrijd.





In het hol van de leeuw was de 19-jarige Alexander Blockx (ATP-253) niet onder de indruk van de omstandigheden in Bologna. De jonge Belg liet Matteo Berrettini (ATP-43) lopen en dwong de Italiaan zo vaak in de fout.





Met krachtig tennis en knappe passeerslagen trok Blockx de eerste set naar zich toe: 6-3. Maar Berrettini kon zijn niveau nog opkrikken. Blockx liet nog vlagen van zijn talent zien, maar de regelmaat ontbrak.





Berrettini toonde waarom hij bijna 3 jaar in de top 10 van de ATP-ranking stond. Op ervaring en in zijn typische werkmansstijl zette hij de scheve situatie nog recht met 6-2 en 7-5.