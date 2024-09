LIVESTREAM: Collignon verliest 1e duel, Zizou Bergs pakt eerste set tegen Braziliaan Monteiro

De Belgische tennissers staan op de rand van een plekje in de kwartfinales van de Daviscup. In het laatste groepsduel staat België tegenover Brazilië, op papier het zwakste land in de poule. Als België twee van zijn drie matchen wint, is het zeker van de Final 8 in november. Kijk live naar de drie duels vanaf 15 uur!