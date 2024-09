LIVESTREAM: Belgische tennisploeg staat op achterstand tegen Nederland, kijk nu naar Zizou Bergs

Nederland wint eerste match: 7-5, 7-6

Raphael Collignon heeft zich kranig verweerd, maar de logica wordt gerespecteerd. Botic van de Zandschulp zet Nederland 1-0 voor in de tennisderby. Hij wint in 2 sets: 7-5 en 7-6 (8/6).



Met krachtig tennis en stevige opslagen liet Collignon knappe dingen zien. Op het moment van de waarheid was hij niet op de afspraak. In set 1 kon hij voor de set serveren, in set 2 liet hij een setbal liggen in de tiebreak.



Zo meteen probeert Zizou Bergs België op gelijke hoogte te hijsen. Hij neemt het op tegen Tallon Griekspoor.