Kijk elke speeldag naar een wedstrijd in de Europa of Conference League op Sporza

Ook dit seizoen kan je bij Sporza naar Europa en Conference Leaguevoetbal kijken. Elke speeldag zenden we een Europese match uit.

Bovendien brengen we in de Sporza-website en -app, naast de voor- en nabeschouwingen, de belangrijkste beelden.

Op die manier is er op donderdagavond op open net, naast de Europese wedstrijden bij Play Media, elke speeldag ook 1 wedstrijd te zien bij Sporza.

VRT, Play Media en Telenet willen als lokale partners dit Europees voetbal breed beschikbaar maken voor alle Vlamingen, zeker omdat de Belgen het de jongste jaren uitstekend deden in deze competities. Daarom neemt VRT een sublicentie voor het seizoen 2024-2025.

VRT-chef Frederik Delaplace is verheugd. "Met deze fijne samenwerking bundelen we de sterktes van beide mediahuizen en versterken zo samen het lokale mediaveld en de lokale sportsector", reageert de CEO van de openbare omroep.

"We zijn blij dat Sporza op deze manier onze ploegen en spelers op het Europese voetbaltoneel in de schijnwerpers kan blijven zetten. We doen dat met onze lineaire kanalen, maar ook uitgebreid met de Sporza-website en -app."

"Zo kunnen sportliefhebbers wanneer ze maar willen alle actie beleven en herbeleven uit de UEFA Europa League en UEFA Conference League."

De samenwerking begint op woensdag 25 september.

Union en Anderlecht treden aan in de UEFA Europa League, Cercle Brugge en KAA Gent voetballen een trapje lager in de UEFA Conference League.